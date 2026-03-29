森保ジャパンは、敵地でスコットランドに1-0で勝利した

日本サッカー協会（JFA）は現地時間3月28日、敵地ハムデン・パークで行われた国際親善試合で、日本代表がスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

試合終盤に値千金の決勝ゴールを挙げたMF伊東純也の活躍に、ファンからは「マジで意味分からん」と驚きの声が上がっている。

試合は一進一退の攻防が続くなか、スコットランドも序盤に決定機を作ったが、日本は守護神のGK鈴木彩艶（パルマ）が好セーブを見せてゴールを割らせない。後半に入っても両チームともに決定打を欠く展開が続いたが、後半39分に途中出場の伊東が試合を動かした。

高いサッカーセンスを見せるMF鈴木淳之介らを起点とした左サイドからの鮮やかなパスワークで崩すと、エリア内に侵入した伊東が低い弾道のシュートをゴール隅に突き刺した。ゴール前へ厚みのある攻撃を仕掛け、組織的な崩しからスコットランドの守備網を攻略してみせた。

試合後、SNS上では「伊東純也、マジで意味分からん凄すぎる」「鈴木淳之介、サッカーセンスありすぎるだろ」「なんだこの連動された見事な崩し」「ゴール前にえげつない人数」「これまじでえぐかったなぁ」「鈴木淳之介最高すぎる」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）