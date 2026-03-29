フジテレビ系日曜の情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」が２９日、スタートした。冒頭、ＭＣの１人であるオズワルト・伊藤俊介が、懸案の遅刻について「これを機に生まれ変わろうと思います」と約束した。

冒頭のあいさつで、伊藤は「ちょっとあの、遅刻のイメージが僕、あると思うんですけど」と切り出すと「絶対遅刻しないようにと思ってたんですけど、打ち合わせの時にスタッフさんに『遅刻しないくださいよ〜』って言われて。これ、どっち？した方がいいのかなって」とスタッフに遅刻を期待されているのかも…と苦笑い。

ＭＣの谷原章介が「遅刻キャラはネタだということ」とからかうと、伊藤は「ネタじゃないです。もう大丈夫です。これを機に生まれ変わろうと思っています」と遅刻はしないと約束。すると鈴木唯アナが「今日は７時３０分ですが、来週からはスタート時間が７時。３０分早くなります」と確認。伊藤は「いろいろ話し合って、最悪フジテレビに泊まっていいって話になってます」とコメント。

谷原が「７時からですからね？」としつこく確認。伊藤も「いいです、フラないでください。遅れないですから」と苦笑していた。