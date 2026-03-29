TBS『THE TIME,』出演者、結婚・妊娠 ピアニリスト・RINAが公表 バークリー音大、オバマ大統領夫人の前で演奏の経歴
TBS系『THE TIME,』（月〜金 前5：20）などで活躍するジャズ・ピアニストのRINAが28日、自身のSNSを更新し、結婚と妊娠を公表した。
【画像】『THE TIME,』ピアニリスト・RINAが結婚・妊娠を公表（全文）
RINAは「日頃より応援してくださる皆様へ」と書面を投稿。「私事で恐縮ではございますが、 昨年1月に結婚しましたこと、そしてこのたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入り、9月上旬に出産を予定しております」と明らかにした。
続けて「新しい命を授かり、日々生活する中で感じる小さな幸せや温もりが、今まで以上に大切なものとして心に響いています。これから迎える新しい毎日にほんの少しの不安と大きな喜びを感じながら、無事にその日を迎えられるよ大切に過ごしていきたいと思っております」と心境。
そして「音楽活動につきましては、体調と相談しながらにはなりますが、これからも変わらず、心を込めて私の音楽を届けてまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
RINAは、国立音楽大学にてジャズピアノを小曽根真に師事。バークリー音楽大学オーディションで学費全額免除を獲得し、在学中にはジャズ・パフォーマンス・アワードを受賞。オバマ大統領夫人の前で演奏したこともある。『THE TIME,』では、月曜にピアノ演奏を披露している。
【画像】『THE TIME,』ピアニリスト・RINAが結婚・妊娠を公表（全文）
RINAは「日頃より応援してくださる皆様へ」と書面を投稿。「私事で恐縮ではございますが、 昨年1月に結婚しましたこと、そしてこのたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入り、9月上旬に出産を予定しております」と明らかにした。
そして「音楽活動につきましては、体調と相談しながらにはなりますが、これからも変わらず、心を込めて私の音楽を届けてまいります。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
RINAは、国立音楽大学にてジャズピアノを小曽根真に師事。バークリー音楽大学オーディションで学費全額免除を獲得し、在学中にはジャズ・パフォーマンス・アワードを受賞。オバマ大統領夫人の前で演奏したこともある。『THE TIME,』では、月曜にピアノ演奏を披露している。