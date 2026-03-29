元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自宅のベッドがキングサイズだと明かした。

2週連続ゲストの、おぎやはぎ小木博明（54）と健康器具「シャクティマット」の話題で盛り上がった。その流れから寝返りにも言及。田中は「深い睡眠って、寝返り打つことで生まれるらしいですから。寝返りをいかに打てるかなんですって」と説明。その上で「私、キングサイズのベッドにしてて。端から端までゴロゴロゴロゴロ」と自宅のベッドのサイズを明かした。

それを聞いた小木が「そういう子、嫌だなと思ってた。パートナーとしてね。一緒にいた時、嫌じゃん。寝相悪いなって」とツッコミを入れると、田中は「健康用。体と脳がリセットされるの」と主張した。

キングサイズベッドの標準サイズは一般的に幅180センチメートル×長さ195センチメートル（セミシングル2台分相当）。田中の身長は公称153センチ。

「シャクティマット」（Shakti Mat）とは、インド発祥の針治療をヒントにした無数のプラスチック製突起（スパイク）を持つ指圧・ツボ押しマットのことを指す。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。