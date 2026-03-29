お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。俳優木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルで東京・井の頭公園を散歩したと明かした。

太田と木村が井の頭公園を散歩した動画は21日に公開された。太田は動画が公開され、すぐさまチェック。太田によると、スワンボート貸し出しの女性スタッフの眉毛がなかったことをもう少しイジれたと思い、「すげー悔しくて。あのシーンだけ取り直させてくれないか」などとメールを送ったという。

太田は「木村からすぐ返信が来てさ。『見てくれて、あんがと』って。『見てくれて、あんがと』だよ？ お前、そりゃ見るよ、バカヤロー！ 見るよ」とラジオ番組内で大はしゃぎ。

続けて太田が木村のメール文面を再現。「俺も今、おねえちゃんのところ見て、もやもやしてたところ。やっぱり反省するところも似てるんだな」と読み上げ「『さすが親友』って書いてあって。家で叫んだ。おーーーー！って。気づかいがさ。格好よさだよ」と感動していた。