グラビアアイドルの新田妃奈（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリーショットを投稿した。

4月29日に3rdDVD「甘美な誘惑」が発売されるが、「発売まで約1ヶ月切りました お楽しみにハート」とつづり、布面積が極めて少なくバストが大胆に露出され、ショーツもハイレグのようなデザインの青ランジェリー姿を公開。和室の壁にもたれかかり、両腕を上げてワキをあらわにする姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ最高に可愛い」「ヤバすぎるよ」「元気出る」「美スタイル」「めちゃくちゃ美脚」「たまらない」「コレまたカワイイ」「超えちえちセクシー」「いろんなポーズ、チャーミング」「なんて素敵な眺めでしょう」「大事なとこは一応隠せていて素晴らしい」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。