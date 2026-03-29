レースクイーン（レースアンバサダー）央川かこ（31）が28日、インスタグラムを更新。2026年シーズンのレースアンバサダーの活動を報告をした。

央川は「改めまして、2026年シーズンは【SUPER GT】【SUPER FORMULA】【スーパー耐久】の3カテゴリーのレースで年間のレースアンバサダーを務めさせて頂きます」と報告。USAと記された米国国旗をデザインしたビキニ姿を公開した。

続けて「レースクイーンとして活動を始めて今年で10年目となりますが、1カテゴリー決まるのも当たり前ではないのにこうして人気チームで活動させて頂けるのはいつも応援してくださる皆さんのおかげです」と感謝を記した。

そして「わたしを応援していて良かったと思っていただけるよう精一杯努めますので今シーズンもよろしくお願いします」と呼びかけ、「改めていつも本当にありがとう！」と重ねて、感謝をつづった。

この投稿に「かこちゃんの努力が認められている証拠です」「ショウリノメガミ」「相変わらずカッコいい」「いっつも、カワイイ」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。