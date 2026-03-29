日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２９日に放送された。

番組ではお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次と同コンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希がユニットを組んでさまざまなことにチャレンジ、紹介する人気コーナー「体格ブラザーズ」が流された。同コーナーは元日テレでフリーの上重聡アナウンサーが進行。そしてこの日は、同放送をもって番組を卒業、３月末で同局を退社しフリーに転身するＭＣの岩田絵里奈アナがロケに参加した。

岩田アナは「フリーアナウンサーっていろんな人がいるじゃないですか。売れている方もいっぱいいるから、その中で埋もれてしまわないか心配。きょうは１日かけて埋もれないアナウンサーにしていただきたくて来ました」と秋山と平子にプロデュースを依頼。

すると秋山は「メシはたべられるのか？」と質問。岩田アナは「食べられます！」。さらに秋山が「マイクロビキニはいける？」と尋ねると「いけますっ！」ときっぱり言い切った。

これには上重アナが「そこは断った方がいい」と口をはさんだが、岩田アナは「アッハハハー」と笑い飛ばしていた。