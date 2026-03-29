タレントのMatt（31）が28日までにインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。

Mattは「ヤバい 本当に実現した」と書き出し、「エリカ姉様とディナーする日が来るなんて」とつづり、串に刺したイチゴを手に沢尻エリカと頬を寄せたツーショットを公開した。

続けて「楽しい話はもちろん、気づけばディープなお話まで。女優としての在り方や、ご自身の生き方について。まるで、まだ世に出ていない作品をひとり占めして観ているような時間でした。優等生であることも素敵だけど一度疑ってみて自分なりの道を歩む強さ。ベストなタイミングで最大限に才能を発揮させる自信。姉様と話してると、【破壊と再生】というワードが浮かんでくる。本当にカッコよくて、魅力的な方」と明かし、「そして気づけば、日本酒を一升ふたりで」と打ち明けた。

そして「人と向き合って話す度にどんな出来事もその人だけのドラマなんだと感じます。毎回、人生のお勉強。これからも無条件に受け止めていきたいし、僕の話も笑って聞いてくれるお友達を大切にしていきたいです」と思いをつづった。

この投稿に「羨ましいです」「二人とも綺麗」「お2人とてもcute」「お二人とも綺麗すぎてまぶしい」などのコメントが寄せられている。