突然この世を去ったトップ女優の姉や、元巨人軍の義兄と同じ“39歳”で…韓国の俳優兼歌手、16周忌

突然この世を去った女優チェ・ジンシルさんの弟で、俳優兼歌手のチェ・ジニョンさんが亡くなってから16年が過ぎた。

2010年3月29日、チェ・ジニョンさんは自宅で死亡したまま発見された。享年39歳は、姉と同じだった。

【写真】チェ・ジンシルさんの娘「簡単じゃなかった家族」

彼はチェ・ジンシルさんが亡くなった後、うつ病に苦しめられ、姉が亡くなってから約1年6カ月後に突然この世を去り、大きな衝撃を抱かせた。

なお、チェ・ジンシルさんの元夫で、チェ・ジニョンさんの義兄でもあった元巨人軍投手のチョ・ソンミンさんも、2013年1月に39歳で突然この世を去っている。

1990年に映画『そう、たまには空を見よう』でデビューしたチェ・ジニョンさんは、『山々が壊れた名前よ』『私たちの天国』などに出演。姉のチェ・ジンシルさんと一緒に演技活動を展開し、韓国芸能界を代表する“姉弟俳優”として愛された。

（写真＝チョ・ソンヒ）チェ・ジンシルさん（左）とチェ・ジニョンさん

1999年からは「SKY」名義で歌手としても活動。『永遠』『反転』などのヒット曲を残し、1999年「SBS歌謡大典ロック部門賞」、2000年「ゴールデンディスク授賞式・新人歌手賞」「大韓民国映像アルバム大賞・新人歌手賞」を受賞している

チェ・ジニョンさんは姉のチェ・ジンシルさんと共に、京畿道・楊平郡のカプサン公園に安置されている。

なお、チェ・ジニョンさんの甥チェ・ファンヒは、「Ben Bliss」という名前でラッパーとして活動中だ。そして姪のチェ・ジュンヒはインフルエンサーとして活動しており、今年2月には一般男性と結婚すると発表した。