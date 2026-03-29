甘さとほろ苦さにときめく♡フィオラッテのラテスイーツ新作をチェック

ラテアートの世界観をスイーツで表現するフィオラッテから、春限定の新作ラテスイーツが登場♡コーヒーの香りとやさしい甘さが溶け合う“塩バニララテ”仕立てのティグレは、ひと口ごとにほっとする味わいが広がります。忙しい毎日の合間に、少しだけ贅沢なカフェ気分を楽しみたいときにもぴったり。今しか味わえない期間限定の一品をチェックしてみて♪

新作ティグレの魅力

『ティグレ（塩バニララテ）』は、コーヒーの香ばしさとバニラの甘さが絶妙に重なり合う新作スイーツ。

しっとりと焼き上げたコーヒー香るアーモンドケーキに、コーヒー風味のホワイトチョコをとろりと流し込んだ贅沢な仕上がりです。

ほんのりとした塩味が甘さを引き立て、最後まで軽やかな余韻が続くのもポイント。

ティグレ（塩バニラ ラテ）

5個入 価格：1,728円(税込)

甘すぎない味わいで、大人のご褒美スイーツとしても楽しめます。※期間限定商品につき、無くなり次第終了

ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡

ラテスイーツの人気ラインアップ

サンドクッキー

価格：9枚入 1,296円／18枚入 2,592円／27枚入 3,888円(税込)

コーヒー香るショコラクッキーでマスカルポーネチョコ※をサンド。コクとまろやかさのバランスが魅力。※チョコレートコーチングを使用

ダックワーズサンド

価格：3個入 1,944円(税込)※要冷蔵・1日数量限定

カフェラテ風味のバタークリームにラムレーズンを合わせた、濃厚で華やかな味わい。

ミルフィユ

価格：4個入 1,296円／8個入 2,592円(税込)

カカオニブとキャラメルのコクが、カフェラテクリームの香りを引き立てる一品。

どれもコーヒー好きにはたまらないラインアップです♪

春のご褒美にぴったり

フィオラッテの新作ラテスイーツは、コーヒーの香りとやさしい甘さが重なり合う癒しの一品♡甘すぎない上品な味わいで、日常のひとときを少し特別にしてくれます。期間限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのコーヒーと一緒に、春だけの贅沢なスイーツタイムを楽しんでみてください♪