甘さとほろ苦さにときめく♡フィオラッテのラテスイーツ新作をチェック
ラテアートの世界観をスイーツで表現するフィオラッテから、春限定の新作ラテスイーツが登場♡コーヒーの香りとやさしい甘さが溶け合う“塩バニララテ”仕立てのティグレは、ひと口ごとにほっとする味わいが広がります。忙しい毎日の合間に、少しだけ贅沢なカフェ気分を楽しみたいときにもぴったり。今しか味わえない期間限定の一品をチェックしてみて♪
新作ティグレの魅力
『ティグレ（塩バニララテ）』は、コーヒーの香ばしさとバニラの甘さが絶妙に重なり合う新作スイーツ。
しっとりと焼き上げたコーヒー香るアーモンドケーキに、コーヒー風味のホワイトチョコをとろりと流し込んだ贅沢な仕上がりです。
ほんのりとした塩味が甘さを引き立て、最後まで軽やかな余韻が続くのもポイント。
ティグレ（塩バニラ ラテ）
5個入 価格：1,728円(税込)
甘すぎない味わいで、大人のご褒美スイーツとしても楽しめます。※期間限定商品につき、無くなり次第終了
ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡
ラテスイーツの人気ラインアップ
サンドクッキー
価格：9枚入 1,296円／18枚入 2,592円／27枚入 3,888円(税込)
コーヒー香るショコラクッキーでマスカルポーネチョコ※をサンド。コクとまろやかさのバランスが魅力。※チョコレートコーチングを使用
ダックワーズサンド
価格：3個入 1,944円(税込)※要冷蔵・1日数量限定
カフェラテ風味のバタークリームにラムレーズンを合わせた、濃厚で華やかな味わい。
ミルフィユ
価格：4個入 1,296円／8個入 2,592円(税込)
カカオニブとキャラメルのコクが、カフェラテクリームの香りを引き立てる一品。
どれもコーヒー好きにはたまらないラインアップです♪
春のご褒美にぴったり
フィオラッテの新作ラテスイーツは、コーヒーの香りとやさしい甘さが重なり合う癒しの一品♡甘すぎない上品な味わいで、日常のひとときを少し特別にしてくれます。期間限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのコーヒーと一緒に、春だけの贅沢なスイーツタイムを楽しんでみてください♪