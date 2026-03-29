■MLB ブルワーズーホワイトソックス（日本時間29日、アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“4番・一塁”でスタメン出場、4回の第2打席に2試合連続となるメジャー2号を放った。

27日の開幕戦では日本選手6人目（松井稼頭央、城島健司、福留孝介、前田健太、筒香嘉智）となるメジャーデビュー戦での初本塁打、「いい角度で捉えられていたので良かった」と振り返った。

変則日程で中1日空いた第2戦では“4番”に起用されてスタメン出場を果たすと、1回の第1打席、ブルワーズ先発・C.パトリック（27）から四球。そして、4回の第2打席、甘く入ってきた1球目のストレートを完璧に捉えると、打球は綺麗な弧を描いてスタンドへ。メジャーデビューから2試合連続となる2号を放った。

村上は開幕戦終了で感想を聞かれると「ここで活躍することが僕にとって大事なことなので。スタメンに名を連ねるだけじゃない。ここにいるすごい選手たちと戦って倒していくしかない」と口にしていたが、まさに有言実行し、22年には史上最年少で“三冠王”を獲得した村上が強烈な印象を与える開幕からの2戦連発となった。

