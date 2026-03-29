ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・福智町で40店の多彩なスイーツに舌鼓 3月29日まで金田ドーム… 福岡・福智町で40店の多彩なスイーツに舌鼓 3月29日まで金田ドームで「大茶会」 福岡・福智町で40店の多彩なスイーツに舌鼓 3月29日まで金田ドームで「大茶会」 2026年3月29日 6時0分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県内を中心に約40の菓子店が出展する九州最大規模のスイーツイベント「福智スイーツ大茶会」が28日、福智町の金田ドームで始まった。初日は多くの甘党でにぎわい、午前中で完売する商品も相次いだ。29日まで。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡・福智町で40店の多彩なスイーツに舌鼓 3月29日まで金田ドームで「大茶会」 飲食店や洋菓子店が一堂に 福岡県小郡市で「スプリングフェスタ」 ［長崎県］第2のホーム 長崎市で公式戦 ラグビー・リーグワン 相模原 母体の三菱重工 創業地が縁 4月4日、県民特別優待も 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 介護タクシー, 老人ホーム, グループウェア, 介護, 老後, 伊東市, 神奈川, 床暖房, ホテル