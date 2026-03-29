福岡県内を中心に約40の菓子店が出展する九州最大規模のスイーツイベント「福智スイーツ大茶会」が28日、福智町の金田ドームで始まった。初日は多くの甘党でにぎわい、午前中で完売する商品も相次いだ。29日まで。