「全然良くなかった」スコットランド戦でスタメン抜擢の22歳MFが口にした課題とは？【日本代表／現地発】
現地時間３月28日、日本代表がハムデン・パークでスコットランド代表に１−０と勝利。立ち上がりは相手の勢いに押し込まれる場面もあったが、徐々にペースを掴むと終盤の84分に途中出場の伊東純也が決めた決勝弾で白星を掴んだ。
しかし、個人に目を向けると「全然良くなかった」と反省していた選手もいた。３-４-２-１システムのシャドーでスタメン出場した佐野航大だ。
前半途中からボールに絡む回数が多く、それなりにフィーリングよくプレーしたと思いきや、「何回かパスがずれたシーンもあって」と手応えがない様子だった。
鈴木唯人のチャンスメイクからシュートに行ったシーンについては「フォワード的な嗅覚が足りなかった。あそこで蹴り込めるのが結果を残せる選手」と振り返るなど、課題を口にする姿が印象的だった。
危機感を携え、次のイングランド戦にどう臨むか。22歳MFの修正力が問われる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
しかし、個人に目を向けると「全然良くなかった」と反省していた選手もいた。３-４-２-１システムのシャドーでスタメン出場した佐野航大だ。
前半途中からボールに絡む回数が多く、それなりにフィーリングよくプレーしたと思いきや、「何回かパスがずれたシーンもあって」と手応えがない様子だった。
鈴木唯人のチャンスメイクからシュートに行ったシーンについては「フォワード的な嗅覚が足りなかった。あそこで蹴り込めるのが結果を残せる選手」と振り返るなど、課題を口にする姿が印象的だった。
危機感を携え、次のイングランド戦にどう臨むか。22歳MFの修正力が問われる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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