◆米大リーグ ブルージェイズ８ｘ−７アスレチックス＝延長１１回＝（２８日・カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

前日の開幕戦で、岡本和真内野手がメジャー初ヒットを挙げたブルージェイズは、第２戦で新たなルーキーが初勝利を挙げた。２５歳ながらルーキーのスペンサー・マイルズ投手が、延長１１回にメジャー初登板。１回を投げて無安打１奪三振１四球無失点で切り抜けた後、クレメントがサヨナラ打を放ち、勝利投手となった。

試合後は前日に引き続き、２日連続のビール・シャワー・セレブレーションに沸いたブルージェイズ。岡本に続き、マイルズと新戦力が開幕２試合連続のサヨナラ勝利に大きく貢献した。「心拍数は上がっていました。同点か、リードを保てば、出番だと言われて、少し意識が飛んだかもしれません」。１死後、マンシーからメジャー初三振を奪うと、前日の岡本の初安打のように、記念球が回収され、ＭＬＢスタッフによる認定の刻印シールが貼られた。ダグアウトに戻ると、ウォーカー投手コーチは「集中を切らすな」とゲキ。２イニング目のマウンドに戻る可能性もあったが、チームはその裏サヨナラ勝ち。「スポーツ飲料を飲んで、糖質補強のためのガムを噛んで、目を閉じて祈っていました。誰かがきっと決めてくれるって。ダグアウトからラインドライブが見えて、飛び上がってフィールドに走りました」と初々しく語った。

これもまた、メジャー・デビューの一例だ。巨人の４番として２４８本塁打を放ち、日本でエリートの実績を持つ岡本とは、対照的な経歴を持つのが２５歳のマイルズ。これまでプロではシングルＡで１４回２／３を投げただけ。腰痛、トミージョン手術と３年間に２度の手術を経験したが、アリゾナ秋季リーグで、ブルージェイズの目に止まり、ルール５ドラフトでジャイアンツから獲得して４０人枠入り。開幕３日前の２５日に２６人の開幕ロースターに滑り込んだシンデレラ・ボーイだ。

「昨日はカズ（岡本）が初ヒットでセレブレーション。きょうはスペンサー（マイルズ）。開幕して２日連続でルーキーを祝福できるなんて、最高のスタートだよ」と、殊勲のサヨナラ打を放ったクレメント。岡本に続き、きょうもまたメジャー・リーガーは誕生し、ぞれぞれのキャリアがスタートした。それもまた、入れ替わりの激しいメジャーの日常だ。