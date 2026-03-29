◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ダイヤモンドバックスはＷＢＣベネズエラ代表で決勝の米国戦での先発したロドリゲスが先発。世界一となった左腕から開幕３戦目で今季初アーチに期待がかかる。

ドジャースは、３０日（同３１日）からの本拠地でのガーディアンズ３連戦の先発が佐々木朗希投手（２４）、大谷、山本由伸投手（２７）の３人になることを発表。日本人投手が同じチームで３試合連続で先発するのは史上初の快挙となる。朗希、大谷は今季初登板。山本は２６日（同２７日）の開幕戦だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦で６回９５球を投げて５安打２失点、６奪三振の好投で勝利投手になり、中５日で今季２度目の登板に回ることになった。

これまで、日本人選手が同一チームで３日連続で先発したことは２００３年にドジャースの９月２５〜２７日であった。だが、２５日に野茂、２６日に石井が先発し、２７日はダブルヘッダーで第１試合にジャクソン、第２試合に木田が先発したため、３試合連続ではなかった。

ドジャースの先発ローテは、サイ・ヤング賞受賞経験のある左腕・スネルが出遅れているため、現状で開幕戦から山本、シーハン、グラスノー、佐々木、大谷の５人。当面は日程的余裕があることからこの５人が中心となり、谷間には第２先発の役割でロングリリーフも担う左腕のロブレスキを起用しながら回していく方針だ。ドジャースのナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇へ向けては先発の中心になる日本人トリオ３人の活躍が鍵を握ることになりそうだ。

この日の試合前には朗希と大谷がそろってブルペン入り。朗希が３８球、大谷が２７球を投げて調整した。

◆日本人投手の３戦連続先発 これまで日本人投手が同一チームに３人以上所属した例は、２０２５年からのドジャース（大谷、山本、佐々木）以外に２００１年エクスポズ（伊良部、吉井、大家）、０３年ドジャース（野茂、石井、木田）、０９年レッドソックス（松坂、岡島、田沢、斎藤）、１１年Ｒソックス（松坂、岡島、田沢）の例があるが、１シーズンに３投手が先発したのは０１年エクスポズと０３年ドジャースのみ。３戦連続日本人先発はない。もっとも近づいたのは０３年ドジャースの９月で２５日に野茂、２６日に石井が先発。２７日はＷヘッダーで第１試合にジャクソン、第２試合に木田が先発したため、３日連続での日本人先発はあるが、３戦連続はない。