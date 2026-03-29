赤ちゃんの興味を引きつけるねんねの時期の遊び「蝶のモビール」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

赤ちゃんの興味を引きつけるねんねの時期の遊び「蝶のモビール」の作り方

蝶のモビール

推奨年齢 2・3ヵ月～ あそび制作 ちゃみ

色に濃淡があり、奥行きがあるモビールなので、見る力が少し育ってきた頃におすすめ。グラデーションの色合いが、赤ちゃんの興味を引きつけます。

この力が伸びる！

高低差と奥行きがあるモビールのため、子どもの「見る力」をしっかりと育めます。色が識別しやすくなってくる点もポイント。

あそぶときのポイント

赤ちゃんが動き始めたら、モビールをかたづけること。ずっと飾っていると興味がそこにとどまり、動きを触発できなくなってしまいます。

用意するもの

作り方

・両面折り紙（7cm四方～） ・テグス ・刺繍枠（直径24cm） ・はさみ ・キリや針など ・のり

作り方1

折り紙を半分に折り、型紙を使って蝶の形に切り取る。細長い胴体はのりしろになる

（型紙はP.11のQRコードから）

作り方2

胴体の部分を、写真のように折る。同じ手順で色が濃淡になるように蝶を作る

作り方3

蝶の体の中心より上にキリか針で穴をあけ、テグスを穴に通して3回玉結びする

作り方4

表側の胴体にのりを塗り、貼り合わせてテグスを固定。濃い色の蝶ほどテグスは長く残す

作り方5

刺繍枠に３ヵ所、吊り下げ用のテグスをつけ、上で結んでまとめて輪を作る

作り方6

蝶のテグスを長さ順になるように等間隔で結ぶ。余分なテグスはカットする

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子