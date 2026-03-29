思春期で友達との違いが気になる時はどうする？体や心の成長で悩んだ時の対処法とは！？【12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育】

思春期で友達との違いが気になる時はどうする？

体や心の成長で悩んだ時の対処法

比べたくないのに気になる、友達との違い

「あいつはもう、陰毛が生えているのに、自分はまだ……」と不安になったり、逆に「まわりはまだなのに、自分だけ陰毛が生えた」と恥ずかしくなったり。体の成長の早い・遅いだけでなく、「みんなのノリに、ついていけないんだよな」など、友達との関係や自分の性格について悩むこともあるかもしれません。

体や心が大きく変わっていく思春期。自分だけでなく、まわりの友達も変わっていくため、その変化についていけずにとまどってしまうこともあるでしょう。さらに、最近はインターネット動画、テレビ、SNSなどから発信される情報も多いため、無意識のうちに「○○でなければいけない」「○○のほうがいい」というイメージがすりこまれてしまっている場合もあるでしょう。この時期は、まわりに対してコンプレックスや引け目を感じて悩むことが多いものです。「コンプレックスに感じてしまうのは、自分だけではない」という視点をもってみましょう。不安な気持ちを、信頼できる友達に話してみてもいいかもしれませんね。

友達と比べるのではなく、あなたの個性を大切に。同じ人間はいないのだから、みんな違っていてあたりまえです。少しずつ訓練していくことで、自分だけでなく、まわりの人の「その人らしさ」も大切にできるようになるはずです。

【出典】『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』著： 高橋幸子