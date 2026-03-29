今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。また、番組内での演出に不満をもらす場面もあった。

この日、番組内でロバート・秋山竜次、アルコ＆ピース平子祐希による人気ユニット「体格ブラザーズ」と、フリーアナウンサー上重聡とのロケ企画に登場。今後はフリーとして活動していくことを明かした岩田アナは「売れている方もいっぱいいるから、埋もれないような新しい何かを見つけない」と悩み相談。秋山から「飯は食べられるのか？」と聞くと、岩田アナは元気に「飯も食べられます！」と宣言。「マイクロビキニいける？」と聞かれるとバラエティーのノリで「いけますっ！」と威勢良く返事した。

「埋もれないアナウンサー」になるためのロケ企画のVTRが終了。VTR明けで映像がスタジオに戻ると、中山秀征から「これは完全に埋もれないね」とお墨付きを与えられると、岩田アナは「本当ですか？」と笑顔。しかし、中山は「埋もれないけど、出過ぎたね」と体を張った企画をこなした岩田アナの感想を語った。岩田アナは「キャスターも視野に入れていたんですけど、VTRの仕上がりが違う」と話したが、中山は「なかなか良かったですよ。馴染んでいましたよ」と合格点を与えた。

岩田アナは「もうちょっとしっとりとした親からの手紙とかほしかった」と演出に関して不満を口に。中山が「残念ながらそういう番組じゃない」と話すと、岩田アナも「そういうのやってないんですね」と苦笑いした。

その後、同番組の後任MCを務める黒田みゆアナウンサーの次週企画の予告が入り、VTRでは父からの手紙が披露される映像が流れた。岩田アナは予告を見ながら「こういうの！あとで文句があります！」とかわいくコーナーを締めくくった。