『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』7.24公開＆超特報解禁
ダブルヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』が、7月24日に公開することが決定。超ティザービジュアル＆超特報が解禁された。
【動画】新機軸のヒーロー到来を予感させる『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』超特報
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。
莫が“予知夢”から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人“仮面ライダードォーン”が現れ…？ テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場する。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。
1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」する。
超ティザービジュアルは、足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるダブルヒーローの姿が。「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。
己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか―。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、スクリーンでどのような軌跡を描くのか期待が高まるビジュアルとなっている。
また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時解禁。
ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す。
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日公開。
【動画】新機軸のヒーロー到来を予感させる『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』超特報
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。
1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」する。
超ティザービジュアルは、足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるダブルヒーローの姿が。「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。
己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか―。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、スクリーンでどのような軌跡を描くのか期待が高まるビジュアルとなっている。
また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時解禁。
ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す。
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日公開。