連載「ベースボールの現在地」 WBC出場全チームを扱う米国のコンテンツクリエーター

「THE ANSWER」では、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開してきた。国際大会は普段自国のリーグしか見ない人たちに新たな発見をもたらすチャンス。「米国以外の野球は何も知りませんでした」という米国人が、WBC出場全チームを扱うコンテンツクリエーターに転身した理由を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久真大）

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どの国の取材エリアに行っても、必ずその男はいた。ショーン・スプラドリング氏、29歳。2023年の前回大会からWBCに関する情報を発信している米テキサス州在住のコンテンツクリエーターだ。「人々を繋げるために。各国の歴史や文化、背景を少しでも共有するために」。そんな思いで出場20か国全てのロースターや歴代成績、人口や主要言語などをまとめたインフォグラフィックを作成した。

「WBCの情報を英語で網羅している人がいなかったんです。侍ジャパンを取り扱う日本のメディアはいますし、ドミニカ代表を取り上げるドミニカ共和国のメディアもいます。でも、20か国全てを英語でカバーする人はいなかった。そこでスポーツマネジメントとビジネスの学位を持っていた私は、大会向けのコンテンツ作りを始めたんです」

SNSを中心に繋がった各国の野球好きの助けを借りつつ、収集した世界の野球情報を積極的に英語で発信。2022年に500人ほどだったX（旧ツイッター）のフォロワー数は、2023年大会が始まる前には1万人にまで爆増した。米メディア関係者の目にも留まり、メディアパスも取得。2大会連続で現地で取材活動をしている。フォロワー数は2万7000人を超える規模に成長した。

普段はバットなどのスポーツ用品を扱うブランド「Warstic」で勤務。選手とのやり取りや、SNS運用を行っている。WBCのコンテンツクリエーターとして活動を始めたきっかけは、2018年のFIFAワールドカップ（W杯）にあった。

「妻がブラジル出身なんです。2018年、当時はまだ彼女だった妻の家族に会いにブラジルに行った時、ちょうどロシアでW杯が行われていました。1か月間も国全体が機能をストップさせて、W杯に見入っていたんです。自分の国を全力で応援し、他国の文化にも触れる。そんな光景を見るのは最高にクールな経験でした。そこで国際スポーツの魅力にすっかりハマってしまったんです」

幼少期からずっと野球をやってきたスプラドリング氏は帰国後、「WBCが僕らにとってのW杯じゃないか」と考え始めた。ただ、当時は「米国以外の野球は何も知りませんでした」。国内にMLBという世界最高峰のリーグがある中、無理もないことだ。そんな中で世界の野球に目を向けた要因はもう一つあった。新型コロナウイルスが蔓延した2020年、MLBの開幕が遅れ、短縮シーズンになったことだ。

「コロナ禍でMLBが中断した時に、多くの（米国の）ファンが他にどんな野球があるのか知り始めたと思います。私も2018年ぐらいには日本のNPBや韓国KBO、台湾のCPBLなどについて少しは知っていましたが、本格的に追い始めたのは2020年や2021年からです」

驚いた応援文化の違い「野球を通じて日本の文化を体験」

他国のリーグを見るようになって何より驚いたのは応援文化の違いだ。「日本のファンは選手全員に応援歌がありますし、韓国や台湾もそうです。米国やドミニカ共和国、ベネズエラとは全く違う形で、独自の文化を野球に注ぎ込んでいます。野球を通じて日本の文化に目を開かされたような体験でした」。WBCは異なるカルチャーを一気に体感できるまたとない機会だ。

「野球の未来は国際化にあると信じています。NPB、KBO、CPBL、メキシコ、もちろんMLBも……。それぞれが成長し続ける中で、インターネットの発達により世界中のリーグを追いやすくなりました。以前はイチローやヒデオ・ノモぐらいしか外の世界を知らなかったかもしれませんが、今では真夜中に行われている試合のハイライトや選手の情報をSNSなどで簡単にチェックできます。

世界中でリーグが成長し、野球のレベルが上がり、その全てが集大成として一つの頂点を迎える瞬間がWBCなんです。WBCは全ての国で野球を成長させる助けになると思います」

国際野球に関心を持ち始めてから好きになったチームはあるか。そう尋ねると、スプラドリング氏は「ちょっと考えさせてください」と熟考してから、「興味を惹かれるチームは大きく2つに分かれます」と切り出した。

「まずはMLB以外で世界最高のリーグである日本。侍ジャパンは見ていて最も楽しいチームの1つです。非常に緻密で、ミスをせず、堅実。敬意に溢れた立派なプレースタイルでありながら、非常に楽しい。ファンが熱狂的に応援する姿も素晴らしいですね。一方で、韓国もド派手なバットフリップなどの華やかさがあって大好きです。東アジアの2大リーグが異なるスタイルを持っているのは面白いです。

そして、もう1つがブラジルやチェコのようなチームです。野球の歴史はそこまで深くないかもしれませんが、純粋に野球を愛しているからという理由でプレーしています。ブラジルは日系移民の影響を受けた『日本の野球の細部へのこだわりや技術』と『カリブ海の華やかなスタイルや文化』がミックスされているのでとても魅力的です。とてつもないポテンシャルがあると思っています」

強豪国だけでなく、様々な文化が交わることで新たな化学反応が生まれる。ブライス・ハーパー内野手やカイル・シュワーバー外野手ら米国代表の選手も、異なるスタイルや文化を持つ国々の選手と対戦する喜びを口にしていた。海を越え、各地で独自の進化を遂げてきたベースボール。1つの国しか見ないのはもったいない。

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第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝した日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まってきている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すれば、マイナーと言われることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。注目される数年に一度の機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）