◆米大リーグ ブルワーズ―ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、デビューから２試合連続本塁打を放った。０６年の城島健司（マリナーズ）以来、２０年ぶりの快挙となった。

第１打席は四球。４回先頭で迎えた第２打席だった。真ん中に入ってきた初球９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球を捉え、右中間へ放り込んだ。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）、打球角度３１度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）の文句なしの一発で、騒然とする敵地球場の中、ゆうぜんとダイヤモンドを一周してベンチのハイタッチに迎えられた。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸによると、ホ軍選手によるデビューから２戦連発は球団史上初だった。

ホ軍は開幕直後の変則日程で２６日に開幕戦を行い、中１日で２戦目。村上は同カードの開幕戦で９回先頭で迎えた第４打席、右翼席へ本塁打を放ち、日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放った。四球の第１打席を挟んで２打数連続となった。

開幕戦は「６番・一塁」で起用されていたが、２戦目にして「４番」に昇格。期待に応える一発を放った。