【大人気連載プレイバック】#66

【前回を読む】“裏拳”の名手だった古葉竹識さん ミスをした僕の一瞬のスキを狙ってみぞおちに…

■長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第18回=2008年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回も前回から引き続き広島元監督の故・古葉竹識氏、故・衣笠祥雄氏について語られた、長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第18回=2008年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

「もう40打席以上もノーヒットです。打てる気がしません。スタメンから外してください。二軍でやり直します」

監督室を訪ねてこう言うと、古葉監督は諭すように語りだします。

「なあマメ。打てんいうがな、おまえが打てんことでチームは連敗しとるか」

「……」

「おまえは打つだけの選手か」

「……」

「ヒットはいつか出る。余計なこと考えずに自信もって（バットを）振れ。いいか」

入団4年目の83年は、ボールがよく見えて開幕から絶好調。5月中旬には打撃10傑の3位（.359）に浮上します。ところが、6月に入ると原因不明の不振に陥り打率は急降下。チームには申し訳ないし、ファンからは「打てない長嶋を代えんか！」という厳しいヤジが飛んできます。球場から逃げ出したくなって、ついに監督室へ向かったのです。

不振は深刻でした。打撃担当の寺岡（孝）さんをはじめコーチの方からグリップ位置、スタンス幅、テークバックの大きさ、タイミングの取り方など、いろんなアドバイスをもらいました。早速、打撃練習で実行すると鋭い当たりが出ますが、試合になるとサッパリです。

こんなとき、いつもやさしい声をかけてくれるのが衣笠（祥雄）さんです。

「マメ、大丈夫だよ」

ミスしてコーチや監督に叱られ、めげているとき、不振で打てなくなったとき、大先輩の言葉に何度救われたことでしょう。

後に2215試合連続出場の世界記録を樹立する鉄人は、豪快さと繊細さの両面を持つ人です。プロ3年目の宮崎・日南キャンプで、ボクは「人間・衣笠」を目の当たりにします。

当時の宿舎は旅館。一軍選手には若い“部屋子”がつきます。沖縄で8日間のキャンプを終えた主力は日南に合流。衣笠さんの部屋付きはボクです。その初日、食事から戻ると10畳以上もある広い部屋に、長方形に並べられた4枚の布団と2メートルぐらい離れたところに1枚の布団が敷かれています。4枚敷きはもちろん衣笠さんの寝床です。

当時、広島キャンプの練習量は12球団一。疲労困憊で深夜に目が覚めることなどないのに、その晩、ある衝撃で突然跳び起きます。

「ドスン！」

「な、なんだ」

4枚布団で大の字に寝ていたはずの衣笠さんの右足が、なぜかボクの腹の上に。鉄人の“踵落とし”です。それだけじゃありません。朝起きると、ボクの布団の中で衣笠さんが寝息を立てていたこともあります。

「とんでもない人と一緒になったもんだな……」

これが、鉄人部屋ストーリーのホンの序章でした。（この項つづく）

▽ながしま・きよゆき 1961年11月、静岡県浜岡町出身。79年自動車工高からドラフト外で広島入団。チャンスに強い打撃と好守の外野手として広島の黄金時代を支える。83年国内初の背番号「0」。ゴールデングラブ賞4回、84年日本シリーズは3本塁打を放ちMVP。91年中日移籍、93年ロッテ、94年から97年阪神。現役引退後は、野村、星野、落合監督のもとで、阪神、中日の打撃、一軍守備走塁コーチなどを歴任。06年オフ中日退団。通算1477試合、1091安打、107本塁打、448打点、94盗塁、打率.271。170センチ、81キロ、左投左打。