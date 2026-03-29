「日本で初めての女性×××」が主人公のNHK連続テレビ小説は当たる。女性初の飛行パイロットの「雲のじゅうたん」、女性新聞記者の草分け「はね駒」、女性落語家のはしり「ちりとてちん」、明治の女性実業家「あさが来た」、そして大好評だった「虎に翼」も女性で初めての弁護士・裁判官をモチーフにしたドラマだった。

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3月30日スタートの「風、薫る」は、明治のナイチンゲールと呼ばれた近代看護の先駆者の大関和（一ノ瀬りん=演・見上愛）と鈴木雅（大家直美=演・上坂樹里）の物語だ。

「女性初めて物語は、蔑視や旧弊と戦いながらヒロインが夢を実現していく成長ストーリーなので、それだけでわくわくさせます。話の展開で大きな挫折や悲劇があっても、ハッピーエンドがお約束ですから、安心して見続けられるというのも人気の理由でしょう」（テレビ情報誌編集デスク）

実話をベースにしているので、実在の著名人が登場したり、ドラマの舞台の町や建物巡りができるのも魅力だ。「風、薫る」には勝海舟（片岡鶴太郎）や陸軍大臣・大山巌（高嶋政宏）が絡み、外国語に堪能で、りんの相談相手となる島田健次郎（佐野晶哉）は、日本で最初の喫茶店「可否茶館」を開いた鄭永慶である。

りんと直美が1期生として入学する「梅岡看護婦養成所」は現在の女子学院中学校・高等学校、ナース実習生として勤務する帝都医大病院は東京大学医学部付属病院、りんが通った教会は飯田橋グラン・ブルームの富士見町教会。看護師への道を歩むきっかけとなった鹿鳴館は、帝国ホテルの隣の場所にあった。「可否茶館」は東京・上野の跡地に碑がある。

ヒロインに壁として立ちはだかる男性ライバルも見どころのひとつだ。「虎に翼」では松山ケンイチの保守的なエリート裁判官、「ばけばけ」の吉沢亮の“天下の秀才”も話題となって人気を支えた。「風、薫る」は、ドイツ留学帰りの鼻持ちならない教授・今井益男を古川雄大が演じる。ヒロインたちを見下す相当に嫌みなヤツらしい。

「こうした男たちは頑迷固陋な世の中の象徴として描かれるのですが、次第にヒロインの情熱に心を動かされて、ついには最強の味方になっていくユーモアも女性初もの朝ドラの魅力です」（前出の編集デスク）

ただ、ひとつ気がかりがある。「私も女性初です」と、どっかの首相がしゃしゃり出てきたりしないだろうな。

（コラムニスト・海原かみな）