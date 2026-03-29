『ゴジュウジャーFLT』にユニバース戦士が参戦 七瀬公＆中村優一＆松田リマ＆島村龍乃介が出演
2月8日に最終回を迎えたスーパー戦隊シリーズ49作目は、際立つ個性が火花を散らし、“ナンバーワン”の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。番組放送開始から大きな注目を集め、「スーパー戦隊」シリーズの一区切りとなることも発表された本作。その集大成となるビッグイベント『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』が28日の愛知公演を皮切りに幕を開けた。そんな中、5月17日の大阪SP公演のスペシャルゲストが決定した。
【画像】めーちゃん役を務める伊藤美来
大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』の豪華版特別バージョン。1公演目（10：00の回）第2部には、七瀬公（熱海常夏／ドンモモタロウ役）、中村優一（等々力凱亜／ガオレッド役）、松田リマ（家守召子／レッドレーサー役）、島村龍乃介 （嘉挧源治／リュウレンジャー役）らユニバース戦士が登場。2公演目（13：30の回）第2部にはテガソードの声を務めた梶裕貴と、テガジューンの声を務めたゆかなが登壇。作中では声の出演のみだった二人がついにファンの前に姿を現す。梶は「この一年間、戦士たちと共に歩んできた者として、ぜひとも FLT（ファイナルライブツアー）に参加させていただきたいと願っておりましたので、とてもとてもうれしく思っております！一緒に“しあわせナンバーワン”を勝ち獲りましょう！」とコメント。ゆかなは「大切なタイミングにまたテガジューンとして関われることをうれしく思います。共に歩いた皆さんと、応援してくださった皆様と一緒に見届けることが出来るなんて、こんなにうれしいことはありません。ゴジュウジャーファイナルライブツアー、どうぞお楽しみに！」と期待を寄せた。1年間共に歩んだ彼らがどのようなトーク＆ライブを繰り広げるのか。作中では見られなかったリアルな掛け合いに期待が膨らむ公演になっている。
大阪SP公演の全公演第二部には、オープニング・テーマを務めたWienners（ウィーナーズ）と、エンディング・テーマを務めた金子みゆの参戦も決定。ヒーローたちの戦いの物語の背中を押し続けてきたアーティスト2組がツアーファイナルとなる大阪SP公演を盛大に彩る。SP公演3公演目は俳優9人（冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希、三本木大輔、まるぴ、カルマ）による、ゴジュウジャー卒業公演を予定している。
また、5月17日の大阪SP公演の配信も決定した。
本イベントの第1部のヒーローショー『バッコォーン！愛は厄災を超えて』では、グーデバーンと謎に包まれた新キャラクター・めーちゃんが結婚披露宴を挙げるというあらすじが発表され、ファンの間では「めーちゃんって誰？」と話題に。そんな注目を集めるめーちゃんの声を声優の伊藤美来が務めることが決定。伊藤は「まさかテレビで応援していたゴジュウジャーのファイナルライブツアーに出演できるとは思ってもみなくてとても驚きました！めーちゃんは見た目もかわいらしく、しゃべり方もきゅるんきゅるんで演じていて楽しかったです。めーちゃんがどのようにお話に関わっていくのかぜひお楽しみに！」とコメントを寄せた。ただ、その全貌は秘められたままとなっている。めーちゃんとは何者なのか？オリジナルストーリーならではの展開は見逃せない。
大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』の豪華版特別バージョン。1公演目（10：00の回）第2部には、七瀬公（熱海常夏／ドンモモタロウ役）、中村優一（等々力凱亜／ガオレッド役）、松田リマ（家守召子／レッドレーサー役）、島村龍乃介 （嘉挧源治／リュウレンジャー役）らユニバース戦士が登場。2公演目（13：30の回）第2部にはテガソードの声を務めた梶裕貴と、テガジューンの声を務めたゆかなが登壇。作中では声の出演のみだった二人がついにファンの前に姿を現す。梶は「この一年間、戦士たちと共に歩んできた者として、ぜひとも FLT（ファイナルライブツアー）に参加させていただきたいと願っておりましたので、とてもとてもうれしく思っております！一緒に“しあわせナンバーワン”を勝ち獲りましょう！」とコメント。ゆかなは「大切なタイミングにまたテガジューンとして関われることをうれしく思います。共に歩いた皆さんと、応援してくださった皆様と一緒に見届けることが出来るなんて、こんなにうれしいことはありません。ゴジュウジャーファイナルライブツアー、どうぞお楽しみに！」と期待を寄せた。1年間共に歩んだ彼らがどのようなトーク＆ライブを繰り広げるのか。作中では見られなかったリアルな掛け合いに期待が膨らむ公演になっている。
大阪SP公演の全公演第二部には、オープニング・テーマを務めたWienners（ウィーナーズ）と、エンディング・テーマを務めた金子みゆの参戦も決定。ヒーローたちの戦いの物語の背中を押し続けてきたアーティスト2組がツアーファイナルとなる大阪SP公演を盛大に彩る。SP公演3公演目は俳優9人（冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希、三本木大輔、まるぴ、カルマ）による、ゴジュウジャー卒業公演を予定している。
また、5月17日の大阪SP公演の配信も決定した。
本イベントの第1部のヒーローショー『バッコォーン！愛は厄災を超えて』では、グーデバーンと謎に包まれた新キャラクター・めーちゃんが結婚披露宴を挙げるというあらすじが発表され、ファンの間では「めーちゃんって誰？」と話題に。そんな注目を集めるめーちゃんの声を声優の伊藤美来が務めることが決定。伊藤は「まさかテレビで応援していたゴジュウジャーのファイナルライブツアーに出演できるとは思ってもみなくてとても驚きました！めーちゃんは見た目もかわいらしく、しゃべり方もきゅるんきゅるんで演じていて楽しかったです。めーちゃんがどのようにお話に関わっていくのかぜひお楽しみに！」とコメントを寄せた。ただ、その全貌は秘められたままとなっている。めーちゃんとは何者なのか？オリジナルストーリーならではの展開は見逃せない。