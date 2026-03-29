センスが大優勝！可愛く飾れてホコリから守れる♡100均ディスプレイケース

小さなマスコットやお気に入りの小物、そのまま置いておくとホコリなどの汚れが気になりがち。セリアのケースなら、見える状態をキープしながら可愛く飾ることができます。中に入れると自然と目線が集まりやすく、ちょっとしたディスプレイとして見た目も整います。小物をきれいに見せつつ、保管もできるのがポイントです♪

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商品情報

商品名：たまご型収納ケース 大

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：95×65×65mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4510085535473

ころんと可愛い！見せる収納ができる！『たまご型収納ケース 大』

カプセルトイなどでゲットした小さなマスコット、せっかくなら飾っておきたいけれど、そのままだとホコリが気になることも。

そんなときにぴったりなのが、『たまご型の収納ケース 大』です。筆者はセリアの推し活グッズ売り場で見つけました。価格は110円（税込）です。

真ん中あたりがクリア素材で、上下に殻がついたデザイン。中に入れた物が見えるつくりで、お気に入りのマスコットを入れると、自然とディスプレイ感が出るのがポイント。

たまご型の見た目も可愛く、置くだけでも映えるので、ちょっとしたスペースでも目を引くアイテムです。

上部の殻部分がフタになっていて、くるっと回して開閉できます。

筆者はお気に入りのタコさんのマスコットを入れてみました。ボトルの口がやや小さめで、足を入れるときに少し手間取りました。

形によっては入れにくさを感じることがあるので、サイズや形状を確認しておくと安心です。

飾りながらホコリ対策もできる！小物のディスプレイに！

高さは約9.5cm。一見すると余裕がありそうなサイズですが、クリア部分から顔をしっかり見せることを考えると、やや小さめのマスコットのほうがバランスよく収まります。

サイズが大きいものだと、殻に隠れて顔が見えにくくなるので、見せ方を少し意識するのがポイントです。

ケースにすっぽり囲われるので、そのまま飾るよりもホコリが付くのを防げます。お気に入りを目に入る場所に置きたいけれど、汚したくないというときにぴったりです。

もう1つご紹介したいのが、『ディスプレイドーム M』。ミニチュアドールや小ぶりなオブジェ、ドライフラワーなどを飾るのにぴったりのケースです。

高さ8cm程度までの小物を収納可能で、ドーム部分はプラスチック製だから、ガラス製のケースと違って割れにくく、安全に飾ることができます。

底面はタッパーのフタのようにパコッと開閉できます。四角いディスプレイケースと違って、やわらかい雰囲気でお部屋に馴染みやすく、インテリアの一部のように飾りたいときにおすすめです。

このドームも『たまご型収納ケース 大』も、どちらも小ぶりなサイズで場所を選ばず置きやすいですよ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。