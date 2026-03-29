センスが大優勝！可愛く飾れてホコリから守れる♡100均ディスプレイケース
商品情報
商品名：たまご型収納ケース 大
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：95×65×65mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4510085535473
ころんと可愛い！見せる収納ができる！『たまご型収納ケース 大』
カプセルトイなどでゲットした小さなマスコット、せっかくなら飾っておきたいけれど、そのままだとホコリが気になることも。
そんなときにぴったりなのが、『たまご型の収納ケース 大』です。筆者はセリアの推し活グッズ売り場で見つけました。価格は110円（税込）です。
真ん中あたりがクリア素材で、上下に殻がついたデザイン。中に入れた物が見えるつくりで、お気に入りのマスコットを入れると、自然とディスプレイ感が出るのがポイント。
たまご型の見た目も可愛く、置くだけでも映えるので、ちょっとしたスペースでも目を引くアイテムです。
上部の殻部分がフタになっていて、くるっと回して開閉できます。
筆者はお気に入りのタコさんのマスコットを入れてみました。ボトルの口がやや小さめで、足を入れるときに少し手間取りました。
形によっては入れにくさを感じることがあるので、サイズや形状を確認しておくと安心です。
飾りながらホコリ対策もできる！小物のディスプレイに！
高さは約9.5cm。一見すると余裕がありそうなサイズですが、クリア部分から顔をしっかり見せることを考えると、やや小さめのマスコットのほうがバランスよく収まります。
サイズが大きいものだと、殻に隠れて顔が見えにくくなるので、見せ方を少し意識するのがポイントです。
ケースにすっぽり囲われるので、そのまま飾るよりもホコリが付くのを防げます。お気に入りを目に入る場所に置きたいけれど、汚したくないというときにぴったりです。
もう1つご紹介したいのが、『ディスプレイドーム M』。ミニチュアドールや小ぶりなオブジェ、ドライフラワーなどを飾るのにぴったりのケースです。
高さ8cm程度までの小物を収納可能で、ドーム部分はプラスチック製だから、ガラス製のケースと違って割れにくく、安全に飾ることができます。
底面はタッパーのフタのようにパコッと開閉できます。四角いディスプレイケースと違って、やわらかい雰囲気でお部屋に馴染みやすく、インテリアの一部のように飾りたいときにおすすめです。
このドームも『たまご型収納ケース 大』も、どちらも小ぶりなサイズで場所を選ばず置きやすいですよ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。