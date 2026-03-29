◇インターリーグ ブルワーズ ― ホワイトソックス（2026年3月28日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕から2戦連続本塁打をマークした。日本人の開幕2戦連発は、2006年4月3、4日にマリナーズ1年目の城島健司がエンゼルス戦でデビュー2戦連発して以来、20年ぶりとなった。

メジャー初の4番で迎えた初回の第1打席はフルカウントから四球。4回先頭打者の第2打席で、ブルワーズ先発右腕のパトリックから2号ソロを放った。初球、ど真ん中へ来た91.8マイル（約147.7キロ）の直球を見逃さず、バックスクリーン右の「トヨタ・テリトリー」へ飛距離409フィート（約124.7メートル）の特大弾。ベンチへ戻ると、チームメートとハイタッチで喜び合った。序盤から0―4と劣勢での一発に、現地実況アナウンサーは「ジャパニーズ・センセーション！」と大興奮だった。

村上は26日（同27日）にブルワーズ戦でも「6番・一塁」で先発してメジャーデビュー。初打席から2四球と一ゴロで迎えた9回の第4打席で、右翼へメジャー1号となるソロ本塁打を放った。チームは1―14と大量リードされていたが「点差は関係ない。しっかり自分の打席を送ることを心がけた」と話した。

日本選手のメジャーデビュー戦でのアーチは04年の松井稼頭央（メッツ）、06年の城島健司（マリナーズ）、08年の福留孝介（カブス）、16年の前田健太（ドジャース）、20年の筒香嘉智（レイズ）に続いて6人目。村上はヤクルト1年目の18年にプロ初打席プロ初アーチを放っており、日米の両方でデビュー戦本塁打は史上初となった。