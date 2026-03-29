“年会費無料”の「銀行提携カード」の勧誘が長かったとこぼす新社会人の長男。使われなければ儲からなそうなのに、どうしてそこまで勧誘熱心なの？

初めて発行したカードは半数以上が「5年以上利用する」というデータも

株式会社アイコム総研が運営するクレコミが2021年に実施した「初めて作成したクレジットカードの利用年数」についてのアンケート調査では、利用年数は5年以上が59.0パーセントで最多となりました。

この結果から、初めて作ったカードは長期間利用する人が一定数いることがうかがえます。このことから、銀行が若年層に提携カードを勧める背景には、こうした点もあると考えられます。



クレジットカードの案内は新人が担当することも

銀行とカード会社がグループ企業でない場合、銀行が年会費無料のクレジットカードを案内することで手数料が発生するケースもあるようです。こうした事情から、支店に配属された新人がクレジットカードの案内を担当することで、営業経験を積む機会のひとつになっているとも考えられます。

なお、クレジットカード事業では、加盟店からの手数料収入やカードを利用する人のキャッシング・リボルビング払いの金利収入などが収益源になります。こうした点も、クレジットカードの勧誘に力を入れる理由のひとつと考えられるでしょう。



クレジットカードの平均保有枚数は2.84枚、複数枚持つメリットとは？

銀行がカードを勧める背景には、クレジットカードが日常生活で広く使われていることもあります。

マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティングが2026年2月に実施した「クレジットカードに関する調査（2026年）」によると、若年層ほど保有率は低い傾向はあるものの、クレジットカードを7割以上の人が保有し、複数枚保有している人も多いことが分かります。

以下は年代ごとのクレジットカードの保有率と平均保有枚数です。



・20代：72.7パーセント（2.65枚）

・30代：75.0パーセント（2.56枚）

・40代：74.5パーセント（2.71枚）

・50代：82.7パーセント（3.17枚）

・60代：87.7パーセント（3.04枚）

20～60代の合計では78.5パーセントの人がクレジットカードを保有しており、平均で2.84枚保有している結果となっています。多くの人がクレジットカードを複数枚保有していることが分かりましたが、主なメリットとして以下が挙げられます。

（1）ブランドに対応できる

加盟店によって、VISAやJCBなど取り扱うブランドは異なります。保有する複数枚の内訳を異なるブランドにすることで、限られたブランドしか扱っていない店舗でもクレジットカードで支払うことができます。

（2）優待サービスやポイントで使い分けることができる

クレジットカードごとに優待サービスやたまるポイントの種類は異なるため、支払う場所によって使い分けることで効率よくサービスを受けることができます。



まとめ

買い物だけでなく、公共料金の自動引き落としや海外での汎用性の高さ、そして優待サービスなどクレジットカードならではのメリットはいまだに健在です。銀行が口座開設のタイミングでカードを勧めるのも、こうした背景があるのかもしれません。



出典

株式会社クロス・マーケティング クレジットカードに関する調査（2026年）

株式会社アイコム総研 クレコミ 初めて発行したクレジットカードを5年以上使い続ける人が59％以上の結果に！初めて発行したクレジットカードの理由や利用年数などをアンケート調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー