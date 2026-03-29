“年会費無料”の「銀行提携カード」の勧誘が長かったとこぼす新社会人の長男。使われなければ儲からなそうなのに、どうしてそこまで勧誘熱心なの？

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アルバイトを始める学生や新社会人など、給料の振込口座を店頭で開設しようと考えている人もいるのではないでしょうか。その中で保険や投資信託などさまざまな商品を勧められますが、銀行提携のクレジットカードもそのひとつです。なぜ熱心に保有を勧められるのか、本記事で詳しく解説します。

初めて発行したカードは半数以上が「5年以上利用する」というデータも

株式会社アイコム総研が運営するクレコミが2021年に実施した「初めて作成したクレジットカードの利用年数」についてのアンケート調査では、利用年数は5年以上が59.0パーセントで最多となりました。
この結果から、初めて作ったカードは長期間利用する人が一定数いることがうかがえます。このことから、銀行が若年層に提携カードを勧める背景には、こうした点もあると考えられます。
 

クレジットカードの案内は新人が担当することも

銀行とカード会社がグループ企業でない場合、銀行が年会費無料のクレジットカードを案内することで手数料が発生するケースもあるようです。こうした事情から、支店に配属された新人がクレジットカードの案内を担当することで、営業経験を積む機会のひとつになっているとも考えられます。
なお、クレジットカード事業では、加盟店からの手数料収入やカードを利用する人のキャッシング・リボルビング払いの金利収入などが収益源になります。こうした点も、クレジットカードの勧誘に力を入れる理由のひとつと考えられるでしょう。
 

クレジットカードの平均保有枚数は2.84枚、複数枚持つメリットとは？

銀行がカードを勧める背景には、クレジットカードが日常生活で広く使われていることもあります。
マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティングが2026年2月に実施した「クレジットカードに関する調査（2026年）」によると、若年層ほど保有率は低い傾向はあるものの、クレジットカードを7割以上の人が保有し、複数枚保有している人も多いことが分かります。
以下は年代ごとのクレジットカードの保有率と平均保有枚数です。
 

・20代：72.7パーセント（2.65枚）
・30代：75.0パーセント（2.56枚）
・40代：74.5パーセント（2.71枚）
・50代：82.7パーセント（3.17枚）
・60代：87.7パーセント（3.04枚）

20～60代の合計では78.5パーセントの人がクレジットカードを保有しており、平均で2.84枚保有している結果となっています。多くの人がクレジットカードを複数枚保有していることが分かりましたが、主なメリットとして以下が挙げられます。
（1）ブランドに対応できる
加盟店によって、VISAやJCBなど取り扱うブランドは異なります。保有する複数枚の内訳を異なるブランドにすることで、限られたブランドしか扱っていない店舗でもクレジットカードで支払うことができます。
（2）優待サービスやポイントで使い分けることができる
クレジットカードごとに優待サービスやたまるポイントの種類は異なるため、支払う場所によって使い分けることで効率よくサービスを受けることができます。
 

まとめ

買い物だけでなく、公共料金の自動引き落としや海外での汎用性の高さ、そして優待サービスなどクレジットカードならではのメリットはいまだに健在です。銀行が口座開設のタイミングでカードを勧めるのも、こうした背景があるのかもしれません。
 

出典

株式会社クロス・マーケティング クレジットカードに関する調査（2026年）
株式会社アイコム総研 クレコミ 初めて発行したクレジットカードを5年以上使い続ける人が59％以上の結果に！初めて発行したクレジットカードの理由や利用年数などをアンケート調査
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー