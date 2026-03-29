◆米大リーグ ブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５打数１安打１四球で２試合連続安打をマークした。チームは２試合連続のサヨナラ勝ち。「そうですね、勝てて良かったなと思います毎日できることをやろうと思っている」とうなずいた。

前日２７日は「７番・三塁」で先発して３打数２安打１四球。この日はメジャー２戦目で初めて４番で起用された。まずは初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左安打で２試合連続安打を記録した。さらに１点リードの３回２死二、三塁で迎えた２打席目は粘り強く対応。最後は内角低めのスライダーを見極めて四球で出塁し、好機を拡大した。終盤の得点機では安打がでなかったが、チームは劇的勝利を飾った。岡本は「（打順が変わっても）役割は変わらないと思うので、そこで応えられるようにやっていきたいと思います」と見据えた。

９回先頭で迎えた打席では３球いずれも際どいボール気味のコースがストライク判定。最後は見逃し三振に倒れた。今季から米大リーグでは「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）が導入されている。同システムは、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械で判定。各チームは毎試合２回のチャレンジ権を持ち、成功すれば回数は減らないルールだ。９回の打席でチャレンジ行使の可能性について問われ「それで１回（権利が）なくなればというのもありますし、自分もどうかなというのもあるので、難しいところですね」と語っていた。