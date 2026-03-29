ハローキティのボクサーショーツで旬スタイル♡注目コラボ特集

大人の女性も楽しめる、さりげない可愛さが魅力のコラボが登場♡ハローキティと次世代ブランド「ATTISESSION」がタッグを組み、洗練されたデザインの中に遊び心を取り入れたコレクションを展開します。トレンド感と心地よさを両立したアイテムは、日常コーデをアップデートしてくれる注目ラインナップです♪

大人可愛い“さりげなさ”が魅力

今回のコラボは、ハローキティの愛らしさをさりげなく取り入れたのがポイント。

例えばホルターネックトップス（9,900円）は、背面に小さく刺繍を施し、ヘルシーでスタイリッシュな印象に仕上げています。

派手すぎず、日常のファッションに自然に溶け込むデザインで、大人の女性でも取り入れやすいのが魅力です。

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注目はトレンド感あるボクサーショーツ

ボクサーショーツ（8,910円）は、ストライプ柄にハローキティの刺繍をあしらったデザイン。

デニムやスラックスのインナーとしてチラ見せすることで、トレンド感のあるスタイリングが完成します。ルームウェアとしても活躍するので、リラックスタイムにもぴったりな一枚です。

雑貨＆シューズも充実ラインナップ

コラボアイテムは全6型。スウェットトートバッグ（7,920円）はA4サイズ対応でデイリー使いに便利。

ヘアクリップ（3,960円）やチャーム（3,960円）はアクセントとして取り入れやすく、ビーチサンダル（6,930円）はブラックとレッドの2色展開で夏のお出かけに活躍します。

遊び心を取り入れつつ、実用性もしっかり備えたアイテムが揃っています。

発売日：2026年3月20日（金）～店舗販売

オンライン発売：2026年3月23日（月）12:00～

販売場所：アティセッション新宿店・大阪店／ユナイテッドアローズオンライン

日常にときめきをプラス♡

さりげないキャラクターデザインと洗練されたシルエットが融合した今回のコレクションは、大人の女性にぴったりのアイテムばかり♡いつものコーデに少しだけ可愛さをプラスしたい方におすすめです。

トレンドと遊び心を取り入れて、自分らしいファッションを楽しんでみてくださいね♪