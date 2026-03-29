「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

自身初の開幕ローテ入りとなった高橋遥人投手が巨人打線をシャットアウトし自身１６３８日ぶりの完封勝利をマークした。１１２球で試合を締めた直後、思わぬシーンにファンが注目した。

２点リードの九回２死二、三塁。一打同点の場面で岸田を空振り三振に仕留めた。マウンドで一回転しながら雄たけびをあげた左腕。その後、捕手・伏見と抱き合い、内野陣とハイタッチ。直後、三塁ベンチへ戻ろうとする高橋の姿があった。

気づいた高橋は慌ててマウンド付近に戻り、帰ってくる外野陣とハイタッチ。近本には頭をポンポンと優しくたたかれた。それだけ２７個のアウトを取ることに全神経を集中させていた左腕。アドレナリンが出ていたので、叫んじゃいました」と語った。

２リーグ制以降、開幕２戦目までで巨人相手に完封勝利を挙げるのは、球団史上初の快挙。「毎試合プレッシャーはある。去年ここで（巨人に）やられているのも頭にあった。そういう中で打ち勝てたのが、一番うれしい」と話していた。