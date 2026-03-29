「69」の金谷拓実は34位で最終日へ ゲーリー・ウッドランドが首位堅守
＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン 3日日◇28日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
33位で予選を通過した金谷拓実は、2バーディ・1ボギーの「69」でホールアウト。しかし順位は1つ後退し、34位タイで最終日に入る。2023年に脳手術を受けたゲーリー・ウッドランド（米国）が、3日目も「65」を記録し、トータル18アンダーで首位をキープ。2019年「全米オープン」以来、7年ぶり5勝目を目指し、最終日は1打差からの逃げ切りをはかる。3打差の2位にはニコライ・ホイガード（デンマーク）、ジャクソン・スーバー（米国）、4打差4位タイにはジェイソン・デイ、ミンウー・リー（ともに豪州）がつけている。トータル17アンダーの2位に続くのはニコライ・ホイガード（デンマーク）。 ミンウー・リー（オーストラリア）、マイケル・トルビョンセン（米国）がトータル12アンダーの3位に続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子第3ラウンド成績
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
金谷拓実と吉本ここねが結婚後初の“夫婦共演” 互いへの想い、エピソードも公開「健康でいてほしい」
＜LIVE＞畑岡がエース達成！ 米女子 第3ラウンド成績
石川遼は？ 米下部3日目成績
〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
33位で予選を通過した金谷拓実は、2バーディ・1ボギーの「69」でホールアウト。しかし順位は1つ後退し、34位タイで最終日に入る。2023年に脳手術を受けたゲーリー・ウッドランド（米国）が、3日目も「65」を記録し、トータル18アンダーで首位をキープ。2019年「全米オープン」以来、7年ぶり5勝目を目指し、最終日は1打差からの逃げ切りをはかる。3打差の2位にはニコライ・ホイガード（デンマーク）、ジャクソン・スーバー（米国）、4打差4位タイにはジェイソン・デイ、ミンウー・リー（ともに豪州）がつけている。トータル17アンダーの2位に続くのはニコライ・ホイガード（デンマーク）。 ミンウー・リー（オーストラリア）、マイケル・トルビョンセン（米国）がトータル12アンダーの3位に続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子第3ラウンド成績
横転事故のタイガー・ウッズが拘置所から釈放 保釈金などは非公表
金谷拓実と吉本ここねが結婚後初の“夫婦共演” 互いへの想い、エピソードも公開「健康でいてほしい」
＜LIVE＞畑岡がエース達成！ 米女子 第3ラウンド成績
石川遼は？ 米下部3日目成績