人気レースクイーンの池永百合（29）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートの黒コスチューム姿を披露した。

「#東京モーターサイクルショー2026 カロッツェリアジャパンOHLINSブース 二日目もありがとうございました」とつづり、セパレートの黒コス姿でバイクにまたがっている写真などをアップ。

「黒コスチュームかっこよくてすごくお気に入りです！素敵なブースでお仕事をさせていただけるのもみなさんのおかげです いつもありがとうございます 最終日もよろしくお願いします」と、きょう29日まで東京ビッグサイトで開催されている「東京モーターサイクルショー2026」をPRした。

この投稿にフォロワーらからは「バイクにまたがるゆりり新鮮」「カッコいい」「かわいい！」「魅力は無限で超美しい女」「かっこいいじゃん」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。