細かいことは必要なし！ずぼらな断食でも確実に効果が出る理由とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

細かいことは必要なし！ずぼらな断食でも確実に効果が出る理由

蓄積型→燃焼型の体質へ

ついつい食べ過ぎて太ってしまうという悩みを、多くの人が抱えているのではないでしょうか。では、なぜ食べ過ぎが太る原因となるのか、ここで改めて解説します。まず、食べ物は胃腸で消化吸収を行いますが、食べ過ぎの状態が続くと消化にばかりエネルギーが使われ、吸収や排出の機能が低下。

さらに、代謝も落ちた状態になることで脂肪などの不要なものを溜め込み、体重の増加を招いてしまうのです。加えて、体が重たくなると疲れやすくなる上、動くのも面倒になり、結果として蓄積型の太るサイクルから抜け出せなくなってしまいます。

一方、ずぼら断食で食べない時間をつくって胃腸を休ませると、体の修復や回復にエネルギーが使えるようになります。すると、腸内環境も整って吸収や排泄力が高まり、代謝機能が向上。脂肪を燃焼しやすい体になって、燃焼型のやせる体質へと変化していきます。

このように、ずぼら断食がほかのダイエット方法と異なるのは、ただ単に体重を減らすだけでなく、体質を根本から変えていけることです。一度定着すれば、太りにくい体を手に入れるだけでなく、食欲もコントロールできるようになり、リバウンドしにくいというメリットもあります。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』