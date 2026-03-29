「画像だけ見て終わり」はヤバいかも？ 整形外科が教える信頼できる診察の流れ【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

画像検査だけで終わる病院はヤバい

触診なしで手術を決めるのは危険

整形外科での腰痛診療は、「初診→レントゲン→ＭＲＩ→ＣＴ・血液検査など→手術→リハビリ」といった流れが一般的です。初診では問診や触診をしながら痛み方の様子を聞いたり、原因の目星をつけたりします。その後、レントゲンで骨の状態などを確かめ、容態によって薬の処方やトリガーポイント注射といった処置をします。以降は病態に応じてＭＲＩ検査、必要であれば手術を行います。

私は初診の患者さんに、必ず触診をするよう心がけています。というのも、腰痛の原因を特定するのは容易ではなく、画像診断を含めた複合的な視点が必要だからです。痛みのある部位を触ったり、筋力を調べたり、体を前後に倒したりして痛みの元凶を探ります。触診を行うことで、患者さんもしっかり診てもらっているという安心感が得られ、より診察結果に納得、理解していただけるようです。

ここで勘違いをしてほしくないのは、「触診をしない整形外科医が信用できないわけではない」ということ。診療方法に対する考えは医師それぞれで異なります。外来患者が多ければ、触診なしで画像検査を行うこともあるでしょう。

あくまでも目安ですが、何度か通院して一度も触診や筋力検査がなければ、「大丈夫かな？」と疑ってよいかもしれません。もしも触診をしないで手術をすすめられたら、要警戒です。セカンドオピニオンをお願いするか、別の病院にかかることをおすすめします。

一般的な腰痛診療の流れ

医療機関で異なりますが、通常は下のチャートのような流れで診療が行われます。まずは問診や触診、レントゲンで腰痛の原因を見つけるのが一般的です。

初診

仕事や生活習慣のほか、 「どこが、どのように痛むのか」などを問診で聞いたり、痛む部位を触診したりして病状や原因を診ていきます。

↓ 問診や触診から次の処置を検討

レントゲン(X線)

レントゲン撮影で骨の状態を確認します。 その状況によって内服薬や外用薬の処方、リハビリやトリガーポイント注射などの処置を行います。

↓ これまでの処置で治らない、神経障害が認められる

MRI

レントゲンには写らない神経の状態、 椎間板などの関節の様子をつぶさに検査します。

↓ これまでの処置で治らない、神経障害が認められる

CT、脊髄造影(せきずいぞうえい)、血液検査、骨密度検査など

主に手術の補助診断として行われる場合があります。

手術

手術の方法によって入院期間は異なります。

リハビリ

痛みがとれたら筋力アップが最優先事項。

痛みが残る人は筋力をつけつつ、必要に応じて薬や神経ブロック注射などの処置を施します。

【出典】『専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話』著：吉原 潔