◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝はホームでＪ２札幌と対戦し、１―１の末にＰＫ戦で敗れた。槙野智章監督（３８）の下で続いていた連勝は４でストップした。後半１２分に先制点を許す苦しい展開となったが、同２２分に途中出場したＭＦ浅倉廉（２４）が今季初ゴールを決めて同点に追いついた。しかし、勝ち越し点は奪えず、ＰＫ戦は２―４で敗れた。

藤枝のＭＦ浅倉は、ＰＫ戦で外せば敗戦が決まる４人目のキッカーを任されたが、決め切れず。チームの連勝はストップし、「最後、自分が外して負けてしまったので悔しさはある」と肩を落とした。

後半２２分、味方のクロスを相手がトラップミスしたこぼれ球に素早く反応し、左足でゴールへ突き刺した。昨季はキャリアハイの９得点を記録したが、今季はこれが初ゴール。昨年９月以来の得点で勝ち点ゼロの危機を救い、「ゴールへの意識はあった。まず１点取れたことは良かった」と前を向いた。

前節のＪ３福島戦に続き、２試合連続の途中出場。右シャドーの定位置はＭＦ松木駿之介（２９）に譲っているが、「結果を求められる中で、それを出せていなかったことがスタメンから外れた理由」と現状を受け止める。

槙野監督は「前半と後半で全く違う顔を出せたゲーム。率直な感想は９０分で勝ちたかった」と手応えも口にした。背番号８の復調には「いい悩みが増えた」と評価した。次戦は来月４日のＪ３長野戦。浅倉は「きょうのゴールをきっかけに、もっと点を取れそうだという感覚がある」。覚醒の兆しを、結果で証明していく。（伊藤 明日香）