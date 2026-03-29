将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で対局を開始した。シリーズ成績は、両者2勝2敗のタイ。運命の最終局で藤井棋王が逆転防衛を決めるのか、増田八段がタイトル奪取を達成するのか。振り駒の結果、先手番は藤井棋王に決まった。

【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の最終局（生中継中）

4連覇を目指す藤井棋王に、2期連続で挑戦者となった増田八段が激突する注目の五番勝負。決戦の地は、鳥取市が誇る名邸宅で有形文化財の「有隣荘」で、棋王戦五番勝負が鳥取県内で開催されるのは初めてとなる。

大熱戦のシリーズは、挑戦者の増田八段がスタートダッシュに成功。藤井棋王は第3局を終えた時点で1勝2敗と“カド番”に追い込まれていた。しかし、崖っぷちの中で迎えた第4局で勝利し、フルセットへと繋げて見せた。

藤井棋王は、3月25・26日に行われたALSOK杯第75期王将戦七番勝負第7局を制し、王将位防衛を決めたばかり。この七番勝負では1勝3敗の苦境を乗り越える劇的防衛を飾っており、棋王戦でもカド番からのダブル防衛という快挙を達成することはできるのか。

王者の防衛4連覇か、新棋王誕生か--。大注目の一戦から目が離せない。持ち時間は各4時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）