Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

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『仮面ライダーゼッツ』は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。莫が“予知夢”から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人“仮面ライダードォーン”が現れ……。

『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚だ。

公開されたティザービジュアルでは、足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるWヒーローの姿が。そして「準備は、いいか？」というコピーが配置されている。また特報映像では、ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と映されている。（文＝リアルサウンド編集部）