幼少期の「ある疾患」が関係？喘息になりやすい体質的特徴と予防のポイント【医師解説】

喘息の発症には、遺伝的な素因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。特定の体質を持つ方は発症しやすい傾向があるため、自分の体質を事前に理解しておくことが予防への第一歩となります。アレルギー体質や家族歴、気道の過敏性といった要因が喘息とどのように関係しているのか、本章で詳しくご説明します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

喘息になりやすい人の体質的特徴

喘息の発症には、遺伝的な要因と環境的な要因が複雑に関与しています。特に体質的な特徴を持つ方は、喘息を発症しやすい傾向があることが知られています。自分がどのような体質に当てはまるかを理解することで、早期の対策や予防につなげることができます。

アレルギー体質と家族歴

喘息患者さんの多くは、アレルギー体質を持っていることが報告されています。アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーなどのアレルギー疾患を持つ方は、喘息を発症するリスクが高くなります。これらの疾患は「アレルギーマーチ」と呼ばれる一連の流れとして現れることがあり、乳幼児期にアトピー性皮膚炎を発症した方が、成長とともにアレルギー性鼻炎や喘息を発症するケースが少なくありません。

また、両親や兄弟姉妹に喘息患者さんがいる場合、遺伝的な要因により喘息を発症しやすいことが知られています。家族歴がある方は、自身の体調変化に注意を払い、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが推奨されます。

気道の過敏性と体質

喘息になりやすい方は、気道が刺激に対して過敏に反応する体質を持っていることがあります。健康な方では問題にならない程度の刺激でも、気道が過敏な方では強い炎症反応や気道の収縮が起こりやすくなります。この気道の過敏性は、遺伝的な要因だけでなく、幼少期の環境やウイルス感染の経験なども影響すると考えられています。

また、女性ホルモンの変動も喘息の発症や症状の悪化に関与することが報告されており、思春期以降の女性や妊娠中、月経前などに症状が変化する方もいらっしゃいます。こうした体質的な特徴を理解しておくことで、症状の変化を予測し、適切に対処することが可能になります。

まとめ

喘息は慢性的な疾患ですが、適切な治療と日常的な予防対策により、症状を良好にコントロールすることは十分に可能です。初期症状を見逃さず早期に受診すること、自分の喘息のタイプや誘発因子を理解すること、医師の指導のもとで継続的に治療を受けることが、生活の質を保つうえで不可欠です。症状が気になる場合や現在の治療でコントロールが不十分と感じる場合は、呼吸器内科やアレルギー疾患内科の専門医に相談されることをおすすめします。適切な知識と行動により、喘息と上手に付き合いながら充実した日常生活を送ることができるでしょう。

参考文献

厚生労働省 喘息の疾患としての特徴

日本呼吸器学会 難治性喘息診断と治療の手引（第2版）2023

日本アレルギー学会 喘息予防・管理ガイドライン 2021

国立成育医療研究センター ぜん息