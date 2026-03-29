「フェアリーペンギン」のひな（生後0日目）

札幌の都市型水族館「AOAO SAPPORO」でフェアリーペンギンの赤ちゃんが3月9日（月）に生まれた。

フェアリーペンギンは体長30～40cm、体重1kgの世界一小さなペンギン。今年の2月2日（月）に父親「ソラ」と母親「アクア」のあいだで産卵が確認できた。ふ化した時の体重は29g。現在は親と一緒に巣箱の中で過ごしており、成長するにつれて展示スペースにも現れる予定だという。

成長の様子はAOAO SAPPOROの公式SNSで随時配信される。

（左から）3/7 卵の様子、3/9 生後0日目、3/21 生後12日目

フェアリーペンギンは、葛西臨海水族園から「ブリーディングローン」制度によって借り受けている。同園のサポートのもと飼育環境ならびに飼育方法を一緒に整えているという。

今回誕生したひなの母親「アクア」

AOAO SAPPORO

北海道札幌市中央区南2条西3丁目20 moyuk SAPPORO 4階-6階

営業時間

10時00分～22時00分（最終入館21時00分）

※季節によって変更する場合あり



休館日

なし

※施設メンテナンス等により臨時休館する場合あり



入館料金

大人（高校生以上）：2,200円 子ども（小中学生）：1,100円 幼児（3歳以上）：200円

※3歳未満は入館無料