「少し驚いた」スコットランド名門でプレーする日本代表MFが英国遠征で落選…現地記者はどう受け止めたのか「彼のプレーを見たかった」【現地発】

「少し驚いた」スコットランド名門でプレーする日本代表MFが英国遠征で落選…現地記者はどう受け止めたのか「彼のプレーを見たかった」【現地発】