「少し驚いた」スコットランド名門でプレーする日本代表MFが英国遠征で落選…現地記者はどう受け止めたのか「彼のプレーを見たかった」【現地発】
森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。１−０で勝利を飾った。
今回の英国遠征のメンバーからは、スコットランドの名門セルティックでプレーする旗手怜央は落選となった。今季の後半戦から徐々に調子を上げてきたとはいえ、１年間も代表から遠ざかっており、ある程度予想されていたことだった。
その28歳MFのプレーを常にチェックしているスコットランドの記者は、この選外をどう受け止めたのか。
現地紙『The Scotsman』のルイス・アンダーソン記者に尋ねると、「彼は日本代表に選ばれたり外れたりを繰り返していますよね？ 落選には少し驚きました」と切り出し、こう話してくれた。
「セルティックで最高のシーズンを送っているとは言えません。調子に波があります。ですが、個人的には彼のプレーを見たかったですね。良いチャンスだったので」
同記者は「森保一監督自身はもっと良い選択肢があると考えているか、僕には分かりません。少し驚きましたが、それほど大きな驚きではないのかもしれませね。セルティックでの彼の今シーズンの成績は芳しくなかったですからね」と続けた。
やや困惑しつつも、選外も仕方ないと考えているようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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今回の英国遠征のメンバーからは、スコットランドの名門セルティックでプレーする旗手怜央は落選となった。今季の後半戦から徐々に調子を上げてきたとはいえ、１年間も代表から遠ざかっており、ある程度予想されていたことだった。
その28歳MFのプレーを常にチェックしているスコットランドの記者は、この選外をどう受け止めたのか。
現地紙『The Scotsman』のルイス・アンダーソン記者に尋ねると、「彼は日本代表に選ばれたり外れたりを繰り返していますよね？ 落選には少し驚きました」と切り出し、こう話してくれた。
同記者は「森保一監督自身はもっと良い選択肢があると考えているか、僕には分かりません。少し驚きましたが、それほど大きな驚きではないのかもしれませね。セルティックでの彼の今シーズンの成績は芳しくなかったですからね」と続けた。
やや困惑しつつも、選外も仕方ないと考えているようだった。
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