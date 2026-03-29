【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハで行われ、今大会を最後に現役を退く女子の坂本花織選手（２５）（シスメックス）が４度目の優勝を果たした。

陽気なキャラと真摯（しんし）に競技と向き合う姿勢で多くの人を魅了してきた希代のスケーターは、「世界女王」として競技生活に別れを告げた。

約１万８０００人収容の会場はほぼ満員で、スタンドのあちこちで坂本選手の名前が入ったバナータオルが掲げられる人気ぶりだった。技を一つ決めるたびに盛り上がり、坂本選手は演技後の取材に対し、「熱量がすごくて、それに応えたかった」と持ち前の笑顔で振り返った。

神戸市出身の坂本選手は４歳でスケートを始めた。１７歳で初出場した２０１８年の平昌（ピョンチャン）五輪で６位に入賞すると、同年末に初めて全日本選手権で優勝した。以降、北京五輪で銅、ミラノ・コルティナ五輪で銀に輝くなど世界で戦うトップ選手となったが、周囲から愛される性格は変わらなかった。

ミラノ五輪では、早めにイタリア入りしたこともあり、後から渡欧する中井亜美選手（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）らに現地の状況を伝えるなど、ライバルでもある選手をサポートした。初出場だった中井選手は銅メダルを獲得し、「花織ちゃんのおかげで楽しく過ごせた」と話す。

試合後のエキシビションでは、坂本選手が呼びかけて参加者全員が写真に納まるのが恒例だ。男子のトップ選手、イリア・マリニン選手（２１）（米）は「カオリは特別な存在。みんなを一つにしてくれる」と語る。

周りを気遣える性格は、「先生やトレーナーさんが引っ張り上げてくれて、こういう成績を残せた。自分だけの力でここまで上がれたと思っていない」という思いが背景にある。

五輪後の今月中旬、兵庫県スケート連盟が主催した神戸市での小さな大会に出場した。幼い頃から参加してきた舞台で、国内最後となる演技を披露した。その場では「見に来てくれた一人一人と接したい」と試合前に１時間半、試合後に約３時間、会場でファンや旧友ら支えてくれた人たちと交流し、感謝を伝えた。

今後は指導者としてスケートに関わる。坂本選手を幼少期から指導してきた中野園子コーチ（７３）は「人のために滑れる子。指導者は『誰かのために』がないとできないので、今度は縁の下の力持ちになってほしい」と期待する。坂本選手は「世界で活躍できる選手を育てたい」と決意を語る。自身のように愛されるスケーターの育成に全力で取り組む。

５歳から一緒の幼なじみ「かおちゃん、最高の演技だった」

坂本選手の地元・神戸のゆかりの人たちは、長年の努力と活躍をねぎらった。幼なじみでフィギュアスケート選手の籠谷歩未さん（２５）は世界選手権をテレビで応援し、「まさに集大成と言えるすばらしい演技だった」と絶賛した。５歳から同じ神戸のクラブでスケートを始め、小中高も一緒に練習した。

坂本選手が「成功率がよくない」と籠谷さんに漏らしていた連続ジャンプを最後の大舞台で完璧に成功させたことに心を揺さぶられた。「涙がぽろぽろ出てきた。かおちゃん、最高の演技だった。帰ってきたらお祝いパーティーしようね」と話した。

母校の神戸市立渚（なぎさ）中学校３年時の担任だった関口清香教諭は、フリー演技後の坂本選手の晴れ晴れとした表情を見て「やり切ったんやな」と感じた。ミラノ五輪は現地で見守り、銀メダル獲得の瞬間に立ち会った。「悔しさも、うれしさも味わわせてくれてありがとう。お疲れさま。やっぱり、さかもっちゃんには表彰台の一番高いところが似合うね」と喜んだ。