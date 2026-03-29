一部店舗限定だってーーーッッ！！【3COINS】バイカラーが可愛い♡「新作タオル」

何かと消耗しがちなタオルこそ、気分の上がるものを使ってみては？【3COINS（スリーコインズ）】の一部店舗限定でゲットできる「新作タオル」は、バイカラーの可愛いデザインが魅力。思わず色違いで揃えたくなりそうです。今回はバンブーコットンが使われたタオル、まとめ買いできるタオルをご紹介します。

シンプルで馴染みやすい「バンブーコットンハンドタオル：25 × 25cm」

毛足がやや長めのふっくらとしたこちらは、バンブーコットンが使われたタオル。両端部分はバイカラー仕様になっており、ストライプ柄をあしらったようにも見える、さりげない可愛さがたまりません。カラーは4色展開で、色別で使い分けたり同じ色で揃えて統一感を出したりするのも良さそう。シンプルなデザインなので、空間にも馴染みやすいかも。

全7種類から選べる！「ミニハンドタオル3枚セット：11 × 22cm」

やや丸みのあるフォルムが可愛いミニハンドタオルも、同じくバイカラーデザイン。3枚セットになっており、まとめ買いしたい時にうってつけです。洗い替え用にもなってくれる分、気兼ねなく洗濯できて清潔に使えます。全7種類ラインナップでカラーも異なるため、推しのカラーに合わせて持ち歩くのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino