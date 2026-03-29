歌手の松澤由実が27日、自身のインスタグラムを更新。デビュー前のお宝画像をアップした。



【写真】サングラス姿がデビュー前とは思えない輝き 漂うバブルの香り

松澤は「デビュー前のお宝画像w」と題し、「Bravo！Tour」「北海道SKI」と書かれた冊子をアップ。表紙を飾っているのはスキーウェアに身を包んだ松澤で、「'96.12～'97.4」の表記から約30年前のものであることが分かる。



「こういう旅のフライヤーは当時、『JR東海 CM』ではありませんがw 駅にはよく置いてありました♡」と振り返る。「当時オーディションがあって、『スキーはできますか？』の問いに ゆみ『はい、スキーはできます。』と、ボーゲンしかできないのに思いっきり応えていましたw」とエピソードを明かす。



さらに、当時のプロフィルが「やったことあるものが基本『特技』として書かれていましたw」と追記。「ですので、撮影当日 『え？スキー滑ってるところの撮影は。。。』って、たぶんスタッフのみなさん、困ったかもですw」と記し、「歌手を夢みていたあの頃のお写真でしたw」と懐かしのショットを回顧した。



別の投稿では23歳時の雑誌やコンニャクを手に持ち、体にも貼った写真なども公開。23日に「元実家が完全になくなるということで， 最後の片付けに行ってきました。」と記し、「私のデビュー前の雑誌がまだ残っていて それをピックアップしたり」と“お宝”が発掘された経緯が推察できる投稿をしている。一連の投稿に、ファンからは「覚えてるよ!!懐かしい」「めちゃくちゃ凄く綺麗」「こんにゃく貼ってる松澤さん可愛い～」といった声が寄せられていた。



松澤は1996年にアニメ「機動戦艦ナデシコ」のオープニングテーマ「YOU GET TO BURNING」でデビュー。2003年のアニメ「聖闘士星矢～冥王ハーデス十二宮編～」の「地球ぎ」「君と同じ青空」では作詞、作曲、歌唱を担当している。



（よろず～ニュース編集部）