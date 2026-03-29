MAZZEL・NAOYA、『ZIP!』新コーナーにリポーターとして加入決定 初回は“話題のスイーツ”リポート
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00※一部地域を除く）の新コーナー「朝の流行チャージ 買いドキッ!?▼（※▼＝ハート）」にリポーターとして出演することが29日、発表された。
【写真】あさぎーにょも新加入！「NEWoMan高輪 MIMURE」をレポ
近年バラエティー番組での活躍に加え、ドラマでW主演を務めるなど表現の幅を広げているNAOYAは、あす30日の放送で「トロトロ飲めちゃう!?話題のスイーツ」をリポートする。ひと口食べた瞬間、思わず笑顔がこぼれるとともに「飲めちゃうかも」と驚きのコメント。持ち前のリアクションの良さと、飾らない言葉選びで、スイーツの魅力を等身大で伝える。
また、SNSの総フォロワーが500万人を超え、ファッションをはじめ幅広い分野で活躍中のあさぎーにょも加入。この春オープンする「NEWoMan高輪 MIMURE」を独特の感性とクリエーターのテクニックを駆使してリポートする。液体窒素を使用したジェラートを試食した瞬間「ジェラートの概念が吹き飛ぶ！」と大興奮する。
【写真】あさぎーにょも新加入！「NEWoMan高輪 MIMURE」をレポ
近年バラエティー番組での活躍に加え、ドラマでW主演を務めるなど表現の幅を広げているNAOYAは、あす30日の放送で「トロトロ飲めちゃう!?話題のスイーツ」をリポートする。ひと口食べた瞬間、思わず笑顔がこぼれるとともに「飲めちゃうかも」と驚きのコメント。持ち前のリアクションの良さと、飾らない言葉選びで、スイーツの魅力を等身大で伝える。
また、SNSの総フォロワーが500万人を超え、ファッションをはじめ幅広い分野で活躍中のあさぎーにょも加入。この春オープンする「NEWoMan高輪 MIMURE」を独特の感性とクリエーターのテクニックを駆使してリポートする。液体窒素を使用したジェラートを試食した瞬間「ジェラートの概念が吹き飛ぶ！」と大興奮する。