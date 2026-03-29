ヤーレンズ単独ライブ、北海道・新潟の3公演2次先行受付を実施
お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』チケットの新情報が、29日に解禁となった。
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
1次先行には想定を大きく上回る申込みがあったが、未入金による戻りチケットが発生したため、「北海道公演（1部・2部）」および「新潟公演」の計3公演に限り、2次先行受付を実施（※上記以外の公演は１次先行にて予定枚数に達している）。
今後、一般発売を実施する場合もあり、詳細は改めて案内される。
■受付対象公演■
2026年9月5日（土）
新潟 新潟テルサ多目的ホール
開場16:00 開演17:00
2026年9月23日（水・祝）
北海道 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）大ホール
1部：開場12:00 開演13:00
2部：開場16:00 開演17:00
【受付期間】
2026/3/28（木）27:00〜2026/4/5（日）23:59
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
1次先行には想定を大きく上回る申込みがあったが、未入金による戻りチケットが発生したため、「北海道公演（1部・2部）」および「新潟公演」の計3公演に限り、2次先行受付を実施（※上記以外の公演は１次先行にて予定枚数に達している）。
今後、一般発売を実施する場合もあり、詳細は改めて案内される。
■受付対象公演■
2026年9月5日（土）
新潟 新潟テルサ多目的ホール
開場16:00 開演17:00
2026年9月23日（水・祝）
北海道 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）大ホール
1部：開場12:00 開演13:00
2部：開場16:00 開演17:00
【受付期間】
2026/3/28（木）27:00〜2026/4/5（日）23:59