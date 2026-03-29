『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』7・24公開
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開することが決定した。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に登場する仮面ライダードォーン
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。莫が“予知夢”から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人“仮面ライダードォーン”が現れ…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ。
現在、テレビシリーズで大きな転機を迎え、“一本取られた！”“衝撃の展開”と話題の『仮面ライダーゼッツ』。そして、蒸着プロセスやアクションのクオリティの高さに“スタイリッシュでかっこいい！”と絶賛の声が続出している『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。テレビシリーズでも目が離せない2作が映画でさらなる進化を遂げる。『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』の超ティザービジュアルが解禁となった。
足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるWヒーロー。そして「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、この夏、Wヒーローがスクリーンでどのような軌跡を描くのか、この唯一無二のビジュアルで、ファンの期待も最高潮に。また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時解禁。ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す超特報になっている。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に登場する仮面ライダードォーン
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。莫が“予知夢”から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人“仮面ライダードォーン”が現れ…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
現在、テレビシリーズで大きな転機を迎え、“一本取られた！”“衝撃の展開”と話題の『仮面ライダーゼッツ』。そして、蒸着プロセスやアクションのクオリティの高さに“スタイリッシュでかっこいい！”と絶賛の声が続出している『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。テレビシリーズでも目が離せない2作が映画でさらなる進化を遂げる。『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』の超ティザービジュアルが解禁となった。
足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくるWヒーロー。そして「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、この夏、Wヒーローがスクリーンでどのような軌跡を描くのか、この唯一無二のビジュアルで、ファンの期待も最高潮に。また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時解禁。ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す超特報になっている。