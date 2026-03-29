『リブート』最終回 愛のために、自らを犠牲にした最強夫婦の最期…
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の最終回が、29日に放送される。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■最終回のあらすじ
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。
それは取引か、罠か。あるいは最後の賭けか。
果たして、早瀬の運命は！？
交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。
それは取引か、罠か。あるいは最後の賭けか。
果たして、早瀬の運命は！？
交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。