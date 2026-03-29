お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。俳優木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルで東京・井の頭公園を散歩した際に言われた言葉に感動したと明かした。

太田と木村が井の頭公園を散歩した動画は21日に公開された。太田がロケ前日は「はしゃいじゃうから。眠れなかった」と明かすと、木村は「昨日の夜から？」と返答。その上で「目覚まし前に起きる時ってさ…」と語ったという。

木村は「俺ね、ちなみに、今朝、目覚まし（時計）使ってないから」と告白。太田が「え、どういうこと？」と思ってると、木村は「あのさ、目覚まし前に起きる時ってさ、だいたい楽しみにしてる時だよね」と言われたという。

太田は「えーーーーー！」とラジオ番組内で大声を出し「心の中ではそんなこと言ってくれるんだと」と感動していた。

さらに太田は抑制された渋い声で「クランクインの当日とか、楽しみでドキドキしてるとだいたい目覚まし前に起きちゃう。俺、今日、目覚まし使ってないから」と木村の言葉を再現。「うへーーーー！ たまんない。メロメロなんだよ」と再びラジオ番組内で感動していた。