今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。

ニュース明けでMCを努める中山秀征から最後の出演であることを振られると「最後のシューイチ、最後の生放送です」とコメント。中山から「ニュースを読み終えてホッとしていますか」と振られると「もう仕事が終わったな。あとは慣らし運転で」と笑わせた。中山は「緊張感を持って」とツッコんでいた。

その後、番組内でロバート・秋山竜次、アルコ＆ピース平子祐希による人気ユニット「体格ブラザーズ」と、フリーアナウンサー上重聡とのロケ企画に登場。平子は同じく日本テレビを退社した上重との2人のアナウンサーが揃ったことに「辞めアナ揃えてどうするんだよ」とツッコみ。岩田アナは体格ブラザーズについて「私、めちゃくちゃファンで。シューイチが生んだスターだから」と話したが、岩田アナが着用していたのは平子の事務所の後輩にあたるタイムマシーン3号のスウェット。平子が「だったらなんでタイムマシーン3号のグッズ着てる？」とツッコまれ、「洗濯のルーティンでこうなりました」と必死で弁明した。

今後はフリーとして活動していくことを明かした岩田アナは「売れている方もいっぱいいるから、埋もれないような新しい何かを見つけない」と悩み相談。秋山から「飯は食べられるのか？」と聞くと、岩田アナは元気に「飯も食べられます！」と宣言。「マイクロビキニいける？」と聞かれるとバラエティーのノリで「いけますっ！」と威勢良く返事した。